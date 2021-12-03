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    Hande Sarıoğlu dükünü arıyor

    Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen Hande Sarıoğlu, bir gecede sunuculuk yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 10:17
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    Hande Sarıoğlu dükünü arıyor

    Sosyal medyada yayınladığı mezdeke dansı yüzünden kovulan Hande Sarıoğlu paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Televizyon kariyeri sona erince YouTube'da program yapmaya başlayan Hande Sarıoğlu bir gala gecesinde sunuculuk yaptı.

    DEKOLTELİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

    Sarıoğlu gece için siyah derin göğüs dekoltesi olan bir elbise tercih etti. Netflix'in çok izlenen ve erotik sahneleriyle de öne çıkan dizisi Bridgerton'a gönderme yapan sunucu paylaşımında "Dükümü bulmaya gidiyorum" yazdı.

    Hande Sarıoğlu dükünü arıyor #1Hande Sarıoğlu dükünü arıyor #2

    Hande Sarıoğlu dükünü arıyor #3Hande Sarıoğlu dükünü arıyor #4

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