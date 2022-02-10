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    Hande Sarıoğlu - Ezgi Avcı buluşması

    Ezgi Avcı ile buluşan Hande Sarıoğlu birlikte pozlarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2022 - 11:47
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 12:12
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    Hande Sarıoğlu - Ezgi Avcı buluşması

    Survivor yarışmasıyla ünlenen ve kısa süre önce Nemanja Djurisic ile yollarını ayıran Ezgi Avcı, uzun zamandır  ortalıkta görünmüyordu.

    Avcı, kendisi gibi sunucu olan ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Hande Sarıoğlu ile buluştu.

    "KELEBEK KAVUŞMASI"

    Ezgi Avcı ile buluşan Hande Sarıoğlu birlikte pozlarını paylaştı. Survivor yarışmasından sonra cesur paylaşımlar yapan Avcı'nın son hali beğeni topladı.

    Sarıoğlu, bu buluşma için "Kelebek kavuşması" yorumunu yaptı.

    Hande Sarıoğlu - Ezgi Avcı buluşması #1

    Hande Sarıoğlu - Ezgi Avcı buluşması #2

    Hande Sarıoğlu - Ezgi Avcı buluşması #3

    Hande Sarıoğlu - Ezgi Avcı buluşması #4


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