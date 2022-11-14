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    Hande Sarıoğlu, Harley Quinn oldu

    Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, bu defa Harley Quinn kostümüyle dikkatleri üzerine topladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 08:00
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    Hande Sarıoğlu, Harley Quinn oldu

    YouTube kanalında program yapan ünlü spiker Hande Sarıoğlu, yeni bölümünde Harley Quinn oldu.

    "Beni çıldırtıyorsun"

    Programı beraber sunduğu Ertan Süzgün'e oldukça yakın davranan ünlü sunucu, Süzgün'e ''Beni çıldırtıyorsun ayol'' sözleriyle kur yaptı. Hande Sarıoğlu, Ertan Süzgün'e ''Her kadının, doğru bir erkeğin ortaya çıkarabileceği çılgın bir yanı vardır. O erkek de sensin. Beni çıldırtıyorsun ayol, şu halime bak'' sözleriyle haykırdı.

    Hande Sarıoğlu, Harley Quinn oldu #1

    ''Ben spikerdim deli oldum''

    ''Ben spikerdim deli oldum'' diyen Hande Sarıoğlu, sunucu arkadaşına ''Yanıma pijamayla gelmişsin, bir bana bak bir de sana'' diyerek sitem etti.

    Sosyal medya kullanıcıları, yeni bölüm fragmanını yorum yağmuruna tuttu.

    Hande Sarıoğlu, Harley Quinn oldu #2


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