Hande Sarıoğlu, koronavirüse yakalandı

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, dün akşam saatlerinde yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu geldi.

YouTube'da sunduğu bahis programıyla gündemden düşmeyen ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'undan kötü haber geldi.

"EBELENDİK"

Instagram hesabından paylaştığı ateşli pozlarıyla dikkatleri üzerine toplayan ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, Covid 19 testinin pozitif çıktığını ''Bir sıçradık iki sıçradık derken ebelendik'' notuyla duyurdu.

Sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Hande Sarıoğlu, ''2022'ye oryantalsiz gireceğimi düşünmeniz beni üzer'' diyerek, oryantal yaptığı bir videoyu paylaştı.

"YANMAYALIM MI?"

Ertan Süzgün'le WhatsApp konuşmalarını paylaşan Hande Sarıoğlu'nun ''Yanmayalım mı Ertan'' mesajı dikkat çekti.

Bir dönem Habertürk'te spor spikerliği Hande Sarıoğlu, Instagram hesabından paylaştığı oryantal dansı nedeniyle işine son verildiğini duyurmuştu.