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    Hande Sarıoğlu, Nusret Gökçe ile dalga geçti

    Maçları yakından takip eden Hande Sarıoğlu, Nusret Gökçe ile fena dalga geçti.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 11:02
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 11:20
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    Hande Sarıoğlu, Nusret Gökçe ile dalga geçti

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, normal süresi 2-2 ve uzatma bölümü 3-3 sona eren final mücadelesinde Fransa'yı penaltı atışları neticesinde devirerek şampiyon oldu. Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin, 1986'dan sonra kupayı kazanarak 36 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.

    Şampiyon Arjantin mutluluklarını sahada sevdikleriyle yaşarken sahaya Nusret Gökçe de indi.

    Hande'den Nusret paylaşımı

    Ünlü kasap futbolcularla fotoğraf çektirmek isterken, Arjantinli yıldız Messi'yi kolundan çekerek ve gitmesine engel olmaya çalışarak sosyal medyayı salladı. Fenomen kasapla Hande Sarıoğlu da dalga geçti.

    "Kasap et derdinde"

    Hende Sarıoğlu, Nusret Gökçe'nin o anlarını paylaşarak "Kasap et derdinde" yorumuyla olay oldu.

    Hande Sarıoğlu, Nusret Gökçe ile dalga geçti #1

    Hande Sarıoğlu, Nusret Gökçe ile dalga geçti #2

    Hande Sarıoğlu, Nusret Gökçe ile dalga geçti #3

    Hande Sarıoğlu, Nusret Gökçe ile dalga geçti #4


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