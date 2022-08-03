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    Hande Sarıoğlu, pembe elbisesiyle poz verdi

    Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hande Sarıoğlu, dekoltesiyle yine yaktı geçti.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 09:30
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    Hande Sarıoğlu, pembe elbisesiyle poz verdi

    Yaptığı paylaşımlar ve tarzıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde bir markanın reklamını göğüsleriyle yapmıştı

    Sarıoğlu, yeni sezonda anlaştığı markayı göğüslerini ön plana çıkararak duyurmuştu.

    "KAP açıklaması"

    "KAP açıklaması" diyerek paylaşım yapan Sarıoğlu, "Hande Sarıoğlu’na yeni göğüs sponsoru... Sponsorluk anlaşması sağlandı. Hande Sarıoğlu’nun göğüs sponsorluğu için attığı imza; Türk futbol tarihinin en yüksek göğüs reklam bedeli olacak." demişti.

    Bu paylaşımıyla gündeme gelen ünlü spiker, saten pembe elbisesiyle yine olay oldu.

    Hande Sarıoğlu, pembe elbisesiyle poz verdi #1

    "Yeni ay açılımı"

    Sarıoğlu, göğüs ve sırt dekoltesine sahip elbisesiyle poz verip, "Yeni ay açılımı. Başak burcu olarak, benim için muazzam bir başlangıç; ay başıyla hafta başı kavuşmuş, bu düzen, bu nizam, bu intizam, ben mest." yorumunda bulundu.

    Hande Sarıoğlu, pembe elbisesiyle poz verdi #2

    Hande Sarıoğlu, pembe elbisesiyle poz verdi #3


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