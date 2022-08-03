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- Hande Sarıoğlu, pembe elbisesiyle poz verdi
Hande Sarıoğlu, pembe elbisesiyle poz verdi
- Haber Merkezi
- 03.08.2022 - 08:50
- Güncelleme : 03.08.2022 - 09:30
Yaptığı paylaşımlar ve tarzıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde bir markanın reklamını göğüsleriyle yapmıştı
Sarıoğlu, yeni sezonda anlaştığı markayı göğüslerini ön plana çıkararak duyurmuştu.
"KAP açıklaması"
"KAP açıklaması" diyerek paylaşım yapan Sarıoğlu, "Hande Sarıoğlu’na yeni göğüs sponsoru... Sponsorluk anlaşması sağlandı. Hande Sarıoğlu’nun göğüs sponsorluğu için attığı imza; Türk futbol tarihinin en yüksek göğüs reklam bedeli olacak." demişti.
Bu paylaşımıyla gündeme gelen ünlü spiker, saten pembe elbisesiyle yine olay oldu.
"Yeni ay açılımı"
Sarıoğlu, göğüs ve sırt dekoltesine sahip elbisesiyle poz verip, "Yeni ay açılımı. Başak burcu olarak, benim için muazzam bir başlangıç; ay başıyla hafta başı kavuşmuş, bu düzen, bu nizam, bu intizam, ben mest." yorumunda bulundu.