Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu, merak edilen yatak odasını gezdirdi.

Sık sık yaptığı cesur açıklamalarla gündeme gelen Hande Sarıoğlu, günlük hayatını gösterdi. Evinin kapılarını 2. Sayfa'ya açan Sarıoğlu, kameraları yatak odasına soktu.

"Sevgilim yok"

Büstiyer ve croplarını gösteren ve spor yaptığı için fiziğine güvendiğini söyleyen Hande Sarıoğlu, sevgilisi olup olmadığına dair sorulan soruya da yanıt verdi.

"Cüretkarımdır"

Hande Sarıoğlu açıklamasında, "Şöyle bir şey, bu kızın sevgilisi nasıl yok merak ediyor insanlar. Bir de ben cüretkarımdır, giyerim paylaşırım, arkadan pozlar olsun, dekoltem olsun. Taytlarım olsun filan pozumu veririm. Arayıştayım sananlar oluyor. Bir kere adımı duydunuz mu? Ben istesem, o yalılar, arabalar onları elimi sallasam ellisi." dedi.

Hande Sarıoğlu, yatak odasını gösterdi VİDEO

