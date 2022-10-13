Petrol
92.59
0.15%
Euro
18.0847
0.35%
Dolar
18.5885
0.13%
Altın
1.001
0.21%
Borsa
3572
1.54%
Bitcoin
353.300
-1.77%
BTXN Coin
8.09
-10.50%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Hande Sarıoğlu, yatak odasını gösterdi

    Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu, merak edilen yatak odasını gezdirdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 13:31
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 14:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hande Sarıoğlu, yatak odasını gösterdi

    Sık sık yaptığı cesur açıklamalarla gündeme gelen Hande Sarıoğlu, günlük hayatını gösterdi. Evinin kapılarını 2. Sayfa'ya açan Sarıoğlu, kameraları yatak odasına soktu.

    "Sevgilim yok"

    Büstiyer ve croplarını gösteren ve spor yaptığı için fiziğine güvendiğini söyleyen Hande Sarıoğlu, sevgilisi olup olmadığına dair sorulan soruya da yanıt verdi.

    "Cüretkarımdır"

    Hande Sarıoğlu açıklamasında, "Şöyle bir şey, bu kızın sevgilisi nasıl yok merak ediyor insanlar. Bir de ben cüretkarımdır, giyerim paylaşırım, arkadan pozlar olsun, dekoltem olsun. Taytlarım olsun filan pozumu veririm. Arayıştayım sananlar oluyor. Bir kere adımı duydunuz mu? Ben istesem, o yalılar, arabalar onları elimi sallasam ellisi." dedi.

    Hande Sarıoğlu, yatak odasını gösterdi VİDEO

    Hande Sarıoğlu, yatak odasını gösterdi #1


    İzmir'de husumetlisini Tekel bayisinde tüfekle öldürdü
    3. Sayfa

    İzmir'de husumetlisini Tekel bayisinde tüfekle öldürdü

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Müge Anlı'da olay cinayet itirafı! Çocuğunun ölümünü anlattı: 'Bayılmış ve çırılçıplak bir şekilde gördüm'
    Medya

    Müge Anlı'da olay cinayet itirafı! Çocuğunun ölümünü anlattı: "Bayılmış ve çırılçıplak bir şekilde gördüm"

    Görüş Bildir