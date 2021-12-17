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    Hande Sarıoğlu'dan dolar paylaşımı

    YouTube'da bahis programı sunan Hande Sarıoğlu, dolar paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2021 - 12:26
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    Hande Sarıoğlu'dan dolar paylaşımı

    Oryantal dans videosu nedeniyle işinden olan spiker, kariyerine YouTube'da devam ediyor. Yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza atan Sarıoğlu, bu defa dolar paylaşımıyla adından söz ettirdi.

    DOLARLA MEKİK ÇEKTİ

    Ertan Süzgün'ün "Mekik çek. Kalk. Para vereceğim sana" demesiyle Hande Sarıoğlu "Nasıl biliyorsun benim ilacımı" diyerek mekik çekmeye başladı.

    "SENE BİTMEDEN REŞİT OLUR"

    Doların yükselişini gören ünlü sunucu, Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaştığı bu gönderiye, ''Dolar 16 TL. Sene bitmeden reşit olur'' notunu düştü.

    Hande Sarıoğlu dan dolar paylaşımı #1

    Hande Sarıoğlu dan dolar paylaşımı #2

     

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