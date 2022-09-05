Hande Sarıoğlu'ndan tulumlu poz

sosyal medyanın aktif isimlerinden Hande Sarıoğlu, son olarak siyah mini tayt tulumuyla poz verdi.

YoutTube'da yaptığı programla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu, yeni sezonda yeni bir programla kameraların karşısına geçeceğini duyurmuştu.

Spor spikeri maçların başlamasıyla paylaşımlarını da arttırdı. Hem açıklamaları hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu, yeni fotoğraf geldi.

"Sakin"

Sarıoğlu, son olarak siyah mini tayt tulumuyla verdiği pozu "Sakin" notuyla paylaştı. Güzel spikerin pozunu gören Survivor Aleyna hemen paylaşıma "Hatun ya" yorumunda bulundu.