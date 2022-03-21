Hande Soral ile İsmail Demirci çiftinin bebeklerinin ismini açıkladı

Beş yıl önce nikah masasına oturan oyuncu çift Hande Soral ile İsmail Demirci, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

İki ünlü oyuncu Hande Soral, meslektaşı İsmail Demirci, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasının örnek çiftinden geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti.

Eşi ile objektif karşısına geçen Soral, elindeki ultrason görüntüsüyle hamile olduğunu duyurmuştu. Aynı pozu kendi Instagram hesabından da yayınlayan İsmail Demirci'nin 'dad' (baba) yazılı şapkası dikkatlerden kaçmamıştı. İkilinin paylaştığı karelere binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

ALİ BEBEK GELİYOR

Ünlü çift, yeni fotoğraflarını Instagram hesaplarından yayınladı. İkili, bu paylaşımlarla bebeklerinin ismini de açıkladı. Erkek bebek bekleyen Hande Soral ile İsmail Demirci, yaptıkları paylaşımla çocuklarına 'Ali' adını vereceklerini; "Ali Demirci geliyor" notuyla duyurdu.