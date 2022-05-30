Hande Ünsal'ın sahne kostümü pijamaya benzetildi

Şarkıcı Niran Ünsal’ın kızı Hande Ünsal, geçtiğimiz gün Tokat’ta sevenleriyle buluştu.

Kadın şarkıcıların sahne kostümleri konuşulmaya devam ediyor. Gülşen'in olay sebebi olan kostüm olayında Demet Akalın'ın tişört ve eşofman altı ile sahneye çıkmasının ardından Hande Ünsal da farklı bir tarzda konser verdi.

Pijama stil

Geçtiğimiz gün Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde sahne alan Hande Ünsal, pijama kostümüne benzeyen bir takımla sahnede yer aldı.

Ünsal, stili ile sosyal medyaya damga vurdu.

Tam 3 saat sahnede yer alan şarkıcı toplamda 50 şarkı okudu.