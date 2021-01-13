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    Hande Yener 6 saatlik bir operasyon geçirdi

    Dişleri yüzünden zor günler geçiren Hande Yener, 6 saat süren bir operasyon geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2021 - 11:15
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 11:21
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    Hande Yener 6 saatlik bir operasyon geçirdi

    Ünlü sanatçı Hande Yener, bir süredir diş ağrısı nedeniyle zor günler geçiriyordu.

    6 SAAT SÜRDÜ

    Önceki akşam bir hastane çıkışı görüntülenen Yener, dişinden yaklaşık 6 saatlik bir operasyon geçirdi.

    Operasyon sonrası keyifli olan 48 yaşındaki popçu, "Olmam gereken bir operasyondu. Ancak şimdi vakit bulabildim." açıklamasını yaptı.

    Yüzündeki şişlikleri maskeyle gizleyen Yener, daha sonra hızlıca aracına geçti.

    Hande Yener 6 saatlik bir operasyon geçirdi #1

    Hande Yener 6 saatlik bir operasyon geçirdi #2

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