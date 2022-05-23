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    Hande Yener Amerika'ya gitti

    Hande Yener, 14 Mayıs’ta başladığı ABD turnesinde New York, Virginia, Miami ve New Jersey’de konserler verdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 10:49
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 11:28
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    Hande Yener Amerika'ya gitti

    Ünlü şarkıcı Hande Yener, 14 Mayıs’ta başladığı ABD turnesine devam ediyor. New York, Virginia, Miami ve New Jersey’de konserler veren Yener, kapanışı yaptı.

    Türk Günü Yürüyüşü’ne katılan Hande Yener’e büyük ilgi gösterildi.

    Miami konserinde, ‘Survivor’ yarışmasıyla tanınan Cemal Can Canseven de vardı.

    5 kostüm giydi

    Hande Yener, turne boyunca dünyaca ünlü markalardan beş ayrı kostüm giydi.

    Hande Yener Amerika ya gitti #1

    Hande Yener Amerika ya gitti #2

    Hande Yener Amerika ya gitti #3

    Hande Yener Amerika ya gitti #4


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