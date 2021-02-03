Hande Yener: Bülent Serttaş Karısından korkmuştur

Hande Yener, İbo Show'daki görüntüleri hakkında yorum yaptı.

Şarkıcı Hande Yener, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Diş tedavisinin devam ettiğini söyleyen Yener, İbo Show'daki davranışlarıyla gündem olan Bülent Serttaş hakkında da konuştu.

"KARISINDAN KORKMUŞTUR"

Yener, sosyal medyada gündem olan görüntüler için, “Bilerek yapılmamış olabilir. Ve ya Bülent Serttaş karısından korkmuş bile olabilir" ifadelerini kullandı.