Hande Yener: Çok tıklananların konseri yok

Ünlü şarkıcı Hande Yener, verdiği son röportajda bazı meslektaşlarını topa tuttu.

Kıyafetleriyle ve sahne şovuyla dikkat çeken ünlü popçu Hande Yener, meslektaşlarının milyonlarca dinlenme, tıklanma olaylarıyla ilgili açıklama yaptı.

Posta'dan Suna Akyıldız'a konuşan Yener, "Rakamlarda baktığında hepsi dünya starı ama hiçbirinin konseri yok." dedi.

İşte Hande Yener röportajından ara başlıklar:

"Fıkra burada bitti"

Rakamlara baktığında herkes dünya starı ama ortada yoklar. Fıkra burada bitti. Neredeler? Konserlere biz çıkıyoruz. Onlar konser yapmıyor ama en çok dinlenen onlar güya! Algı yaratmak işte bu...





Gençlerden kimseyi dinlemiyor

Gençlerden kismeyi dinlemiyorum. Şu an için o enerjiyi gördüğüm biri yok. Şöhret ateşten bir gömlek; onu giymek, taşımak kolay değil. Kimse ilk günkü gibi, çıktığı gibi kalmıyor."

