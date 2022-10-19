Petrol
90.31
0.31%
Euro
18.2847
-0.24%
Dolar
18.5842
0.00%
Altın
984.47
-0.30%
Borsa
3842
0.00%
Bitcoin
362.922
-1.13%
BTXN Coin
9.23
-1.70%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Hande Yener: Estetik, cep telefonu gibi bir şey

    Yaptırdığı estetiklerle sürekli gündeme gelen Hande Yener, "Teknolojiyi kullanıyorum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2022 - 07:38
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 09:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hande Yener: Estetik, cep telefonu gibi bir şey

    Sürekli yaptırdığı estetiklerle ve sosyal medyada paylaştığı photoshop'lu olduğu iddia edilen fotoğraflarıyla gündeme gelen 49 yaşındaki ünlü popçu Hande Yener, hakkında yapılan yorumlara cevap verdi.

    "Teknoloji çıkmış kullanmayacak mıyım?"

    Fotoğraflarında photoshop olmadığını söyleyen Yener, estetiğe hiçbir zaman karşı olmadığını söyledi.

    "Kadınları artık botoks mutlu ediyor"

    İmaj olarak sürekli kendini yenileyen şarkıcı, "Teknoloji çıkmış kullanmayacak mıyım? Cep telefonu gibi bir şey bu. Gençken değerlendirmek lazım, ben her zaman bakımımı yaparım ve tazelerim. Alışverişten daha öte bu durum bizim için. Eskiden alışveriş tatmin ederdi kadınları artık botoks ve benzeri durumlarla mutlu oluyoruz. Erkekleri unutturan en güzel konular bunlar bizim için." diye konuştu.

    Hande Yener: Estetik, cep telefonu gibi bir şey #1

    Hande Yener: Estetik, cep telefonu gibi bir şey #2

    Hande Yener: Estetik, cep telefonu gibi bir şey #3

    Hande Yener: Estetik, cep telefonu gibi bir şey #4


    Demet Akalın: Hira kime benziyor tartışması bitmiştir
    Magazin

    Demet Akalın: Hira kime benziyor tartışması bitmiştir

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Kocaeli'de trafikte terör estiren şahıslar yakalandı
    3. Sayfa

    Kocaeli'de trafikte terör estiren şahıslar yakalandı

    Görüş Bildir