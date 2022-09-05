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    Hande Yener, Kaz Dağları’na gitti

    Yaz boyunca tam 37 konser veren Hande Yener, kendini ödüllendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 10:53
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    Hande Yener, Kaz Dağları’na gitti

    Yaz boyunca konserden konsere koşan ünlü popçu Hande Yener, tatil için Balıkesir ilçesinde bulunan Kaz Dağları'na gitti.

    Kozmik enerji

    Yaz boyunca verdiği 37 konser sonrası kozmik enerjiyle ilgilenen bir ekiple tatile çıkan Yener, kendini doğaya bıraktı.

    Müthiş atmosferiyle büyüleyen Kaz Dağları'nda yorgunluk atan Yener, fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

    Büyük bir hayran kitlesi olan Hande Yener, Covid sonrası konser rekoru kırdı.

    Hande Yener, Kaz Dağları’na gitti #1

    Hande Yener, Kaz Dağları’na gitti #2


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