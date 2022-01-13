Hande Yener: Kendimi 20'li yaşlarımda hissediyorum

49 yaşına giren ünlü şarkıcı Hande Yener, yeni yaşını dostlarıyla birlikte kutladı. Yener "Doktorum Seçil Uçar Ermiş sayesinde kendimi 20'li yaşlarımda hissediyorum" dedi.

Cesur sahne kıyafetleri ve yaptırdığı estetiklerle konuşulan ünlü şarkıcı Hande Yener, 49 yaşına girdi.

Yener, yeni yaşını dostlarıyla birlikte Baltalimanı'nda bulunan bir mekanda kutladı. Hande Yener'in doğum günü partisine; oğlu Çağın Kulaçoğlu, Misha, Aylin Coşkun, Polat Yağcı ve Selim Akar başta olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı.

"DOKTORUM SAYESİNDE KENDİMİ 20'Lİ YAŞLARIMDA HİSSEDİYORUM"

Muhabirlerle sohbet eden Yener, "Doktorum Seçil Uçar Ermiş sayesinde kendimi 20'li yaşlarımda hissediyorum. Ameliyatsız güzelliğimi Seçil’e borçluyum" dedi.

Yener, kendisine övgüler yağdıran Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy’a da teşekkürlerini iletirken, “Bu özel sözler yeni yaşımdaki en büyük hediye oldu” dedi.