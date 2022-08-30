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- Hande Yener kırmızı bikinisiyle poz verdi
Hande Yener kırmızı bikinisiyle poz verdi
Hande Yener, tekne tatilinden kırmızı bikinisiyle güneşlenirken videosunu paylaştı.
- Haber Merkezi
- 30.08.2022 - 07:05
- Güncelleme : 30.08.2022 - 07:15
Gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hande Yener, yoğun konser maratonuna kısa bir ara verdi.
Geçtiğimiz gün Alaçatı'da dinleyicileriyle buluşan Yener, konser sonrası da soluğu denizde aldı.
49 yaşında
Yatla denize açılan 49 yaşındaki şarkıcı, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
Ünlü şarkıcı, kırmızı bikinisiyle teknede poz verdi.Yener, paylaşımıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.