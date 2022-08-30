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    Hande Yener kırmızı bikinisiyle poz verdi

    Hande Yener, tekne tatilinden kırmızı bikinisiyle güneşlenirken videosunu paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2022 - 07:05
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 07:15
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    Hande Yener kırmızı bikinisiyle poz verdi

    Gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hande Yener, yoğun konser maratonuna kısa bir ara verdi.

    Geçtiğimiz gün Alaçatı'da dinleyicileriyle buluşan Yener, konser sonrası da soluğu denizde aldı.

    49 yaşında

    Yatla denize açılan 49 yaşındaki şarkıcı, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

    Ünlü şarkıcı, kırmızı bikinisiyle teknede poz verdi.Yener, paylaşımıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

     

    Hande Yener kırmızı bikinisiyle poz verdi #1

    Hande Yener kırmızı bikinisiyle poz verdi #2

    Hande Yener kırmızı bikinisiyle poz verdi #3

    Hande Yener kırmızı bikinisiyle poz verdi #4


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