Petrol
113.03
-3.70%
Euro
16.25
-0.25%
Dolar
14.83
0.02%
Altın
923.35
-1.13%
Borsa
2176
-0.03%
Bitcoin
694.085
4.54%
BTXN Coin
40.50
1.14%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    Hande Yener, sarışın oldu

    Hande Yener, haftalardır sakladığı yeni imajını Kıbrıs konserinde gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 09:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hande Yener, sarışın oldu

    Önceki akşam Kıbrıs'ta konser veren popçu Hande Yener, hayranlarının karşısına yeni imajıyla çıktı.

    SARIŞIN HANDE

    Hande Yener, saçlarını sarıya ve saçlarının ucunu ise pembe renge boyattı. Yeni imajıyla dikkat çeken ünl şarkıcı, sahnede 2 saat kaldı.

    Kıyafetiyle iilgili de bilgi veren Yener, kostümünün fiyatının ise bin 250 Euro olduğunu söyledi.

    HAVLU ATTI

    Daha önceki sahnelerinde cesur kıyafetlere imza atan Yener'in son konserinde kapalı giymesi "Gülşen'le yarışamayınca havlu attı" yorumlarına neden oldu.

    Hande Yener, sarışın oldu #1

    Hande Yener, sarışın oldu #2

    Hande Yener, sarışın oldu #3

    Hande Yener, sarışın oldu #4


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokadı, Oscar gecesine damga vurdu
    Magazin

    Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokadı, Oscar gecesine damga vurdu

    Antalya'da patronundan azar yiyen kişi tüfekle eylem yaptı
    İç Haber

    Antalya'da patronundan azar yiyen kişi tüfekle eylem yaptı

    Görüş Bildir