Hande Yener, sarışın oldu

Hande Yener, haftalardır sakladığı yeni imajını Kıbrıs konserinde gösterdi.

Önceki akşam Kıbrıs'ta konser veren popçu Hande Yener, hayranlarının karşısına yeni imajıyla çıktı.

SARIŞIN HANDE

Hande Yener, saçlarını sarıya ve saçlarının ucunu ise pembe renge boyattı. Yeni imajıyla dikkat çeken ünl şarkıcı, sahnede 2 saat kaldı.

Kıyafetiyle iilgili de bilgi veren Yener, kostümünün fiyatının ise bin 250 Euro olduğunu söyledi.

HAVLU ATTI

Daha önceki sahnelerinde cesur kıyafetlere imza atan Yener'in son konserinde kapalı giymesi "Gülşen'le yarışamayınca havlu attı" yorumlarına neden oldu.