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    Hande Yener, Seren Serengil'i hastanede ziyaret etti

    Ünlü şarkıcı Hande Yener, ameliyat olan Seren Serengil'i görmeye gitti.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 14:12
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    Hande Yener, Seren Serengil'i hastanede ziyaret etti

    Geçtiğimiz günlerde damardan beslendiğini açıklayan ve sosyal medyadan sık sık serumlu fotoğraflarını yayınlayan şarkıcı ve sunucu Seren Serengil geçtiğimiz  riskli bir ameliyat olacağını duyurmuştu. Cuma günü ameliyat masasına yatan Seren Serengil'in sağlık durumu iyiye gittiği öğrenildi.

    HANDE GİTTİ

    Yavaş yavaş sağlığına kavuşan Serengil'i arkadaşı Hande Yener ziyaret etti. O anların görüntüsünü Instagram hesabından paylaşan ünlü sunucu; 'Handecim gelmiş, hediyeler almış hastalığım süresince de yalnız bırakmadı. Hande bir tanedir.' ifadelerini kullandı.

    Bir hayli keyifli olan Seren Serengil'in zor günleri geride bıraktığı göründü.

    Hande Yener, Seren Serengil i hastanede ziyaret etti #1

    Hande Yener, Seren Serengil i hastanede ziyaret etti #2

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