Hande Yener: Valla taş gibiyim

Dizleri açık eşofman tercihi yine konuşulan popçu Hande Yener, kendisi için “Valla, taş gibiyim” yorumunu yaptı.

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan popçu Hande Yener, magazin basınının sorularını yanıtladı.

“Sosyal medyada son fotoğrafınızın altına gelen 'taş gibisiniz' yorumlarına ne diyorsunuz?” sorusuna cevap veren popçu, “Valla taş gibiyim. O yorumu hemen bulun bana. Like edeceğim” dedi.

“VERİN GAZI VERİN”

Formda görüntüsü ile yıllara meydan okuyan 48 yaşındaki şarkıcı, ‘Popun kraliçesi Gülşen mi, Hadise mi’ yorumlarını hatırlatan muhabirlere “Verin gazı verin, arkadaşlarımız da umarım güzel işler yaparlar da dinleriz. Eğlenelim, kıskanalım hep birbirimizi. Buyurun herkesi bekliyoruz meydandayız. Ben seviyorum heyecanlı arkadaşlarımız.” dedi.