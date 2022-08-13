Hande Yener’den Gülşen'e kıyafet göndermesi

Ünlü şarkıcı Hande Yener önceki gün bir takipçisinin yorumunu paylaştı ve üzerine de ilginç bir yorum ekledi. Şarkıcının yaptığı yorumla Gülşen'e gönderme yaptığı görüldü.

Hande Yener isim vermeden Gülşen’e meydan okudu…

Ünlü isim, bir takipçisinin kendi konser görüntüleri üzerine yaptığı “Sesi çıkmayanlardan sonra bu konserin performanslarını izlemek iyi geldi. Ses kıyafetten büyüktür.” yorumunu paylaştı.

“Ama lütfen kıyafet çok önemli” deyip, güldü

Altına da esprili bir şekilde “Ama lütfen kıyafet çok önemli bir konu” diyerek kahkaha emoji’leri koyan Yener’in bu sözlerle, Gülşen’i hedef aldığı görüldü.

“Şovumu kıyaslayacak bir alternatif yok”

Yorumuna devam eden şarkıcı, “Şov ve performans önemli olan. Ama kıyafet dışında bir şey gündeme gelmiyor magazinde ne yazık ki! Şovumu kıyaslayacak bir alternatif yok olduğu için elbise mukayesesi konuşuluyor.” diye yazdı.

Ses mi görüntü mü?

Sevenleri de iki popçuyu, hem ses hem de görüntü üzerinden değerlendirmeye başladı.

Takipçilerin sahnede cesur kostümleri ile dikkat çeken Gülşen için daha çok “görsel şov” tanımını kullandığı görüldü.

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