Hande Yener'i Robocop'a benzettiler

Bebek'te görüntülenen Hande Yener, kocaman güneş gözlükleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Meslektaşlarıyla yaptığı dekolteli sahne kıyafetleri yarışından bir anda çekilen Hande Yener, önceki gece Bebek'teki bir mekan çıkışı görüntülendi.

Spor bir kombin tercih eden ünlü popçu, neredeyse tüm yüzünü kaplayan dev güneş gözlükleriyle de dikkat çekti. Hande Yener'i kocaman gözlükleriyle görenler; "Robocop Bebek'te" esprileri yaptı.

"İlaçlara devam"

Takvim'de yer alan habere göre, bir ara rahatsızlandığını açıklayan Yener, hastalığına dair sorulara “İyiyim ama birkaç yıl daha ilaç kullanmaya devam edeceğim.” yanıtını verdi.