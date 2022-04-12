Petrol
102.41
3.99%
Euro
15.96
-0.06%
Dolar
14.67
0.04%
Altın
930.02
0.96%
Borsa
2461
0.49%
Bitcoin
596.698
-1.80%
BTXN Coin
31.72
2.98%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Hande Yener'i Robocop'a benzettiler

    Bebek'te görüntülenen Hande Yener, kocaman güneş gözlükleriyle dikkatleri üzerine çekti.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 15:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hande Yener'i Robocop'a benzettiler

    Meslektaşlarıyla yaptığı dekolteli sahne kıyafetleri yarışından bir anda çekilen Hande Yener, önceki gece Bebek'teki bir mekan çıkışı görüntülendi.

    Spor bir kombin tercih eden ünlü popçu, neredeyse tüm yüzünü kaplayan dev güneş gözlükleriyle de dikkat çekti. Hande Yener'i kocaman gözlükleriyle görenler; "Robocop Bebek'te" esprileri yaptı.

    "İlaçlara devam"

    Takvim'de yer alan habere göre, bir ara rahatsızlandığını açıklayan Yener, hastalığına dair sorulara “İyiyim ama birkaç yıl daha ilaç kullanmaya devam edeceğim.” yanıtını verdi.

    Hande Yener i Robocop a benzettiler #1

    Hande Yener i Robocop a benzettiler #2


    İlginizi Çekebilir

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    AK Parti, öğrenci zammının geri çekilmesi için teklif verdi
    Gündem

    AK Parti, öğrenci zammının geri çekilmesi için teklif verdi

    Tunceli'deki Türk Yıldızları gösterisine toz taşınımı engeli
    Yaşam

    Tunceli'deki Türk Yıldızları gösterisine toz taşınımı engeli

    Görüş Bildir