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    Hande Yener'in alışveriş tarzı

    Ünlü şarkıcı Hande Yener, Beyonce'un tasarladığı eşofman takımından aldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2021 - 14:05
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 14:13
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    Hande Yener'in alışveriş tarzı

    Hande Yener, önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı.  Annesinin doğum günü için alışveriş yapan şarkıcı, pandemi döneminde neler yaptığını anlattı.

    "YASAKLAR BİTSİN"

    Her şeyi çok özlediğini söyleyen Yener, "Bu dönemde aklıma yeni fikirler geldi ama hiçbir şey net olmadığı için bir şey söyleyemiyorum. Yasaklar ve pandemi bitsin yeni şarkılar, yeni projeler gelecek." dedi.

    BEYONCE TARZI

    Kendisine Beyonce’nin tasarladığı deri eşofman takımından alan Yener'in giyim tarzı dikkat çekti.

    Hande Yener in alışveriş tarzı #1

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