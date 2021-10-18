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    Hande Yener'in olay yaratan sahne kostümü

    Hande Yener tangayı andıran kırmızı sahne kıyafetiyle olay yarattı
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2021 - 07:10
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 07:42
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    Hande Yener'in olay yaratan sahne kostümü

    Geçtiğimiz aylarda mayoyu andıran bir kıyafetle sahneye çıkan Hande Yener gelen tepkilerin ardından, "Daha açık ve cesurunu giyeceğim. O kadar spor yaptık, tabi ki böyle giyineceğiz. Sahnede kumaş kıyafet bizi boğuyor" şeklinde konuşmuştu.

    KIRMIZILAR İÇİNDE

    Yener sözünü tuttu. Belarus'un başkenti Minsk'te konser veren ünlü şarkıcı, kıyafetiyle şaşırttı. 48 yaşında olmasına rağmen formda vücuduyla adeta genç kızlara taş çıkaran Yener, tanga görünümlü kırmızı deri kostümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

    Yener, izleyicilerden "Sana kırmızı çok yakışmış" iltifatları aldı. Yener de iltifatlara "Bana kırmızı yakışıyor" diyerek yanıt verdi.

    Hande Yener'in olay yaratan sahne kostümü ViDEO

    FOK GİBİ FOK"

    Yener'in kostümü sosyal medyada da çok konuşuldu. Ebisesi kimi takipçileri tarafından şov için güzel bulurken kimi takipçileri de acilen tarzını değiştirmesini gerektiğini söyledi. Hande Yener, "Fok gibi fok fok" notunu düştüğü paylaşımında da "Fok gibi" şarkısını kullandı.

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