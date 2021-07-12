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    Hande Yener'in transparan elbisesi olay oldu

    Uzun bir aranın ardından sevenleriyle buluşan Hande Yener, tercih ettiği sahne kıyafetiyle konserini gölgede bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2021 - 14:24
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 14:28
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    Hande Yener'in transparan elbisesi olay oldu

    Pandemi yasaklarının kalkmasıyla birlikte konser sezonu açıldı. Ünlü şarkıcılar Hande Yener ve Berksan da yeni şarkılarının tanıtımı için bir mekanda sahneye çıktılar.

    Mekanı tıka basa dolduran hayranlarına unutamayacakları bir sahne performansı yaşatan ikili,  büyük şova imza attı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, "Yaz boyunca birlikte Happy Hour konserlerinde buluşacağız." dedi.

    SİYAH VE TRANSPARAN

    Yener'in sahnede tercih ettiği transparan elbisesi ise olay oldu. Yener'in siyah transparan elbisesi ise sosyal medyada çok konuşuldu.

    Hande Yener in transparan elbisesi olay oldu #1

    Hande Yener in transparan elbisesi olay oldu #2Hande Yener in transparan elbisesi olay oldu #3

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