Hande Yener'in transparan elbisesi olay oldu

Uzun bir aranın ardından sevenleriyle buluşan Hande Yener, tercih ettiği sahne kıyafetiyle konserini gölgede bıraktı.

Pandemi yasaklarının kalkmasıyla birlikte konser sezonu açıldı. Ünlü şarkıcılar Hande Yener ve Berksan da yeni şarkılarının tanıtımı için bir mekanda sahneye çıktılar.

Mekanı tıka basa dolduran hayranlarına unutamayacakları bir sahne performansı yaşatan ikili, büyük şova imza attı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, "Yaz boyunca birlikte Happy Hour konserlerinde buluşacağız." dedi.

SİYAH VE TRANSPARAN

Yener'in sahnede tercih ettiği transparan elbisesi ise olay oldu. Yener'in siyah transparan elbisesi ise sosyal medyada çok konuşuldu.