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- Hande Yener'in transparan elbisesi olay oldu
Hande Yener'in transparan elbisesi olay oldu
Uzun bir aranın ardından sevenleriyle buluşan Hande Yener, tercih ettiği sahne kıyafetiyle konserini gölgede bıraktı.
- Haber Merkezi
- 12.07.2021 - 14:24
- Güncelleme : 12.07.2021 - 14:28
Pandemi yasaklarının kalkmasıyla birlikte konser sezonu açıldı. Ünlü şarkıcılar Hande Yener ve Berksan da yeni şarkılarının tanıtımı için bir mekanda sahneye çıktılar.
Mekanı tıka basa dolduran hayranlarına unutamayacakları bir sahne performansı yaşatan ikili, büyük şova imza attı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, "Yaz boyunca birlikte Happy Hour konserlerinde buluşacağız." dedi.
SİYAH VE TRANSPARAN
Yener'in sahnede tercih ettiği transparan elbisesi ise olay oldu. Yener'in siyah transparan elbisesi ise sosyal medyada çok konuşuldu.