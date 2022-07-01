Hande Yener'in yeni kostümü

Ünlü şarkıcı Hande Yener, yeni cicisini görücüye çıkardı.

İlginç sahne kostümleriyle adından söz ettiren şarkıcı Hande Yener; yeni kostümünü önce sosyal medya hesabından paylaştı, ardından sahneye çıktı.

Hande Yener, bu kez yurt dışından özel getirttiği bir tulum tercih etti.

Kleopatra Hande

Yeni kostümüyle ve saç aksesuarı ile Kleopatra'ya benzetilen Hande Yener'e sosyal medyadan binlerce yorum geldi.