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    Hande Yener'in yeni kostümü

    Ünlü şarkıcı Hande Yener, yeni cicisini görücüye çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 11:56
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    Hande Yener'in yeni kostümü

    İlginç sahne kostümleriyle adından söz ettiren şarkıcı Hande Yener; yeni kostümünü önce sosyal medya hesabından paylaştı, ardından sahneye çıktı.

    Hande Yener, bu kez yurt dışından özel getirttiği bir tulum tercih etti.

    Kleopatra Hande

    Yeni kostümüyle ve saç aksesuarı ile Kleopatra'ya benzetilen Hande Yener'e sosyal medyadan binlerce yorum geldi.

    Hande Yener in yeni kostümü #1

    Hande Yener in yeni kostümü #2

    Hande Yener in yeni kostümü #3

    Hande Yener in yeni kostümü #4

    Hande Yener in yeni kostümü #5

    Hande Yener in yeni kostümü #6


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