Bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan Harika Avcı, sessizliğini bozdu.

Yeşilçam'da canlandırdığı rollerle bir dönemin starı olan Harika Avcı’nın son zamanlarda zor günler geçirdiği iddia ediliyordu.

Yaşadığı maddi krizler ve bunalım nedeniyle senelerdir sahnelerden uzak olduğu iddia edilen Harika Avcı son olarak ise bir pansiyonda yaşadığı söylenmişti.

"Öldü" haberlerine sinirlendi

Fakat Harika Avcı, çıkan iddiaları yalanlamıştı. Harika Avcı son olarak hakkında çıkan “Öldü” haberlerine tepki gösterdi.

"Aklım başımda"

Bir YouTube programında kendisinden söz edilmesine sinirlenen Avcı, tepkisini; “Görüntüme para ödülü koyan, beni öldü olarak haber yapıp eğlenen zavallılar. Sizler nasıl bir omurgasızsınız? Her lafınız yalan. Daha önce de ‘Ulaştım programa gelecek’ dediniz. Ne zaman bana ulaştınız da ‘Geleceğim’ dedim? Reyting için, takipçi artırmak için gözünüz dönüyor. Ben bir döneme assolistliğimle damga vurmuş, albümleri, filmleri olan hatta programlar sunmuş biriyim. Beni dilinize dolamadan önce birkaç kez düşünün. En büyük servetim sesim ve sevenlerim. Sahneye dönmem de bir kararıma bakar. Aklım başımda çok şükür" sözleriyle dile getirdi.

"Yüreğiniz varsa konuşun"

62 yaşındaki Avcı, ayrıca kendisine oynanan oyunlar yüzünden mesleğinden uzak kaldığını açıkladı. Ünlü isim, “Neden ortalarda olmadığım ve özel hayatım kimseyi alakadar eden bir mevzu değil. Dünden bugüne üzerime oynanan oyunları konuşun, yazın. Bu kadın nasıl oldu da çekti kendini? Arkamdan iş çevirenler, kuyumu kazanlar çok oldu. Yüreğiniz varsa sebep olanları bulun çıkarın" ifadelerini kullandı.