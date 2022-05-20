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    Harika Avcı, paylaşım yaptı

    Gözlerden uzak olmayı tercih eden Harika Avcı, uzun zaman sonra paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 11:41
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    Harika Avcı, paylaşım yaptı

    80’li yılların unutulmaz güzellerinden Harika Avcı, uzun yıllardır ortada görünmüyordu.

    Pansiyonda hayat

    Yaşadığı maddi krizler ve bunalım nedeniyle senelerdir sahnelerden uzak olduğu iddia edilen Harika Avcı'nın, her şeyini satıp Kartal’da bir pansiyon odasında yaşamaya başladığı iddiası vardı. Avcı’nın pansiyon parasını, Avustralya’da yaşayan bir fanı ödemişti.

    "Aslında içeriye açılırsın"

    Harika Avcı, uzun zaman sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Avcı, kendini paylaşarak fotoğrafa "Dışarıya kapanmak esasen içeriye açılmaktır." notunu düştü.

    Harika Avcı, paylaşım yaptı #1

    Harika Avcı, paylaşım yaptı #2


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