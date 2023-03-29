Harry Potter'ı canlandıran Daniel Radcliffe baba oluyor Harry Potter serisinde filmin başrolü Harry Potter'a hayat veren Daniel Radcliffe baba olacağını açıkladı.

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Başrollerini Emma Watson ve Rupert Grint ile paylaştığı sekiz Harry Potter filminde rol alarak genç yaşta dünyanın en zengin insanlarından biri olan Daniel Radcliffe, 33 yaşında babalık heyecanı yaşıyor.

Anne de oyuncu

Dünyaca ünlü film serisinde Harry Potter karakterini canlandıran İngiliz oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan Erin Darke ile bebek beklediklerini duyurdu.

"Kill Your Darlings" filminin setinde tanışan ve 2013 yılından beri birlikte olan çift, daha sonra 2016'da da “Don’t Think Twice” filminde birlikte rol almıştı.