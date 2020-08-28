Harun Tekin: Böyle devam edemeyiz

Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin, Türkiye'nin dünyadaki en sinirli 6. ülke olmasına dair bir paylaşımda bulundu.

Twitter’da Türkiye’nin 146 ülke arasında en sinirli 6. ülke olmasına dair mesajı paylaşan müzisyen Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin, dikkat çekici bir yorum yaptı.

“Böyle devam edemeyiz” diyen Tekin, şunları söyledi:

"HİÇBİR ŞEYİN TADI KALMAZ"

“Bu kadar öfke ile sağlıklı karar alınamaz, güzel yaşanamaz, hiç bir şeyin tadı kalmaz. Huzur hayal olur.

Dünyanın en özel yerinde vahşi canavarlara dönüşmek kaderimiz olamaz. Bu kadar çok öfke başka hiçbir şeye nefes aldırmaz. İyileşmek zorundayız.”

Tekin'in paylaştığı verilere göre Ermenistan, Irak, İran, Filistin ve Fas’ın ardından en gergin ülke Türkiye.