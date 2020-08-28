Dolar
7.3347
-0.3044%
Euro
8.7217
0.2367%
Altın
1946.5
0.8758%
Borsa
1110.24
0.1181%
G. Altın
459.532
0.8008%
Bitcoin
83468.9
0.0852%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Harun Tekin: Böyle devam edemeyiz

    Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin, Türkiye'nin dünyadaki en sinirli 6. ülke olmasına dair bir paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2020 - 10:59
    • Güncelleme : 28.08.2020 - 10:59
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Harun Tekin: Böyle devam edemeyiz

    Twitter’da Türkiye’nin 146 ülke arasında en sinirli 6. ülke olmasına dair mesajı paylaşan müzisyen Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin, dikkat çekici bir yorum yaptı.

    “Böyle devam edemeyiz” diyen Tekin, şunları söyledi:

    "HİÇBİR ŞEYİN TADI KALMAZ"

    “Bu kadar öfke ile sağlıklı karar alınamaz, güzel yaşanamaz, hiç bir şeyin tadı kalmaz. Huzur hayal olur.

    Dünyanın en özel yerinde vahşi canavarlara dönüşmek kaderimiz olamaz. Bu kadar çok öfke başka hiçbir şeye nefes aldırmaz. İyileşmek zorundayız.”

    Tekin'in paylaştığı verilere göre Ermenistan, Irak, İran, Filistin ve Fas’ın ardından en gergin ülke Türkiye.

    Harun Tekin: Böyle devam edemeyiz #1

    Harun Tekin: Böyle devam edemeyiz #2

    Görüş Bildir