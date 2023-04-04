Hatay'a giden Acun Ilıcalı, depremzede çocuklarla çizgi film izledi

DHA

Deprem bölgesine ziyaretler devam ediyor.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği kentlerde yaralar hızlıca sarılıyor.

Geçici konutların yanı sıra kalıcı konutlar da yükselmeye başladı.

Bu süreçte vatandaşların barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları tek tek giderilirken, çocuklar için ayrı bir mücadele veriliyor.

Siyasi isimlerle birlikte ünlüler de sık sık bölgeye giderek çocukların yüzünü güldürüyor.

Bu isimlerden biri de Acun Ilıcalı oldu.

Ilıcalı, sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ve karikatürist Varol Yaşaroğlu ile Hatay'da depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Ardından Ilıcalı, çocukların arasında girdiği alanda selfie taleplerini geri çevirmedi.

Ilıcalı'nın sevgilisi Altunkaya da kadınların yoğun ilgisiyle karşılandı. Kadınlar, Altunkaya ile fotoğraflar çektirdi.

Burada konuşan Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

Çok mutluyuz. Varol ile birlikte çok güzel bir organizasyon yapıyoruz. Açıkçası artık bu saatten sonra bizim yapmamız gereken buradaki kardeşlerimizi mümkün olduğu derecede mutlu etmek. Daha güzel projelerimiz de var. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bugün onlara küçük bir sürpriz bir film gösterimi yapacağız. Çok da mutlu görüyorum onları. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çocuklara karşı aşırı bir düşkünlüğüm var. 4 kız babası olarak da burada olmak benim için çok büyük mutluluk. İnşallah onların geleceğini daha güzel daha ümitli ve mutlu şekle getirmek için milletçe uğraşıyoruz. Güzel şeyler yaşatacağız onlara.