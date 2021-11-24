Hatice Aslan: Estetiğim yok

Yüzünde herhangi bir estetik müdahalesi bulunmayan Hatice Aslan, "Yüzümdeki çizgileri falan izlemeyi seviyorum" dedi.

Ferhunde Hanımlar ve En Son Babalar Duyar dizileriyle ünlenen başarılı oyuncu Hatice Aslan, önceki akşam Okan Bayülgen'in Uykusuzlar Kulübü programına konuk oldu.

Hatice Aslan'ın 60 yaşında olduğunu duyan izleyiciler şaşkınlığını gizleyemedi.

"TAVSİYE EDERİM"

Bayülgen'in estetikle ilgili sorusu üzerine bu zamana kadar herhangi bir işlem yaptırmadığını söyleyen usta oyuncu, "Kendimi gözlemeyi seviyorum. Çizgilerimi falan izliyorum, yaşadığım kayıplardan dolayı oluşan beyaz saçlarımı falan gözlemek ve buna müdahale etmemek çok eğlenceli. Herkese de tavsiye ederim." dedi.