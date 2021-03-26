Hatice: Hamile kalırsam evlenirim

Katıldığı bir televizyon programında anne olmak istediğini söyleyen ünlü şarkıcı Hatice, hamile olabileceğine dair sinyal verdi.

Yaptığı açıklamalarla gündeme gelen şarkıcı şarkıcı Hatice, katıldığı programda özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, hamilelik sinyalleri verdi.

"NE DOĞRU KARARIM"

Programda sorulan "Anne olmak istiyor musun?" sorusuna yanıt veren Hatice, "Evet, anne olmayı çok istiyorum. Hayatımda verdiğim en doğru karar onunla beraber olmak. Ondan öncesini hiç saymıyorum. Ali, benim hayattaki en büyük şansım. Çocuğum olacaksa ondan olsun" diye konuştu.

"BAŞIM DÖNÜYOR"

Doğum gününde sevgilisi Ali Kemal'den evlilik teklifi aldığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Bu aralar hiç başım dönmezken başım dönüyor. Karnımda bir şişkinlik hali var ama henüz ne olduğunu anlamadım. Eğer hamileysem hemen yıldırım nikahıyla evlenirim. Ali Kemal'i ailem de çok seviyor, onun ailesi de beni seviyor. Umarım bize bir bebek ve yuva nasip olur" dedi.