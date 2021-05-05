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    Hatice: Keşke estetik olmasaydım

    Ünlü şarkıcı Hatice, estetik olduğuna pişman olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2021 - 15:03
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 15:37
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    Hatice: Keşke estetik olmasaydım

    Sosyal medyada aktif olan ünlülerden olan ve yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Hatice, bu kez de nostaljik bir görüntüsüyle gündemine geldi.

    Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada başlayan "20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma" akımına katılan şarkıcı, yıllar önce verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

    MODAYA UYDU

    90'lı yılların sonunda müzik dünyasına giriş yapan Hatice'nin, '20' etiketi eklediği Instagram gönderisinde, burnuyla ilgili estetik pişmanlığını dile getirmesi dikkat çekti.

    "PİŞMANIM"

    42 yaşındaki türkücü, "Benden de gelsin 20'li yaşlar. Keşke burun estetiği olmasaymışım çünkü şimdi de nefes alamıyorum." ifadelerini kullandı.

    Hatice: Keşke estetik olmasaydım #1Hatice: Keşke estetik olmasaydım #2

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