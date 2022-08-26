Hatice Türkiye'deki Arap turistlerden şikayetçi

Şu sıralar sosyal medya hesabından sürekli isyan halinde olan şarkıcı Hatice, şimdi de Arap turistlerden rahatsız olduğunu dile getirdi.

42 yaşındaki şarkıcı Hatice, özel hayatı ve açıklamaları ile sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

"Yeter"

Çıt Çıt şarkısıyla tanınan Hatice, bu defa sosyal medya hesabından Türkiye'deki Arap turistlerden dert yandı. Onlar yüzünden yolda bile yürüyemediğini söyleyen şarkıcı, "Yeter" diye isyan etti.

İşte Hatice'nin sosyal medyadan yaptığı son paylaşım:

"Burası benim toprağım"

"Yeter. Susayım susayım diyorum ama nereye kadar.

Ben hayatım boyunca hep hümanist oldum öyle de olmaya devam edeceğim. Ama yeter yani. Benim ülkemde benim yürüdüğüm yolda Araplar bana hangi hakla 'Çekil çekil' deyip itebiliyor.

Ben çok sıkıldım artık bu konulardan! Bu ilk değil üstelik. Burası Türk Cumhuriyeti ve burası benim toprağım. Acilen bir şeyler yapılmalı."