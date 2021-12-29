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    Havva Öztel'den Işın Karaca'ya kısa yanıt

    Işın Karaca'nın sert sözlerine anne Havva Öztel kısa bir yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2021 - 08:01
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    Havva Öztel'den Işın Karaca'ya kısa yanıt

    Genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde bir ara Serenay Sarıkaya'nın da aşk yaşadığı iddia edilen Haldun Demirhisar ile görüntülenmişti.

    "DOĞRU DEĞİL"

    Tilki, aşk dedikodusuna "Aşk haberler i doğru değil, zaten hepinize gereken açıklamayı yapacağım. Ama dediğiniz bir durum yok, hepsini konuşacağız" yanıtını verdi.

    "CEHALET"

    Aleyna'nın açıklama sırasındaki hallerini gören Işın Karaca konuya dahil oldu ve "Susayım diyorum! Sonra ekrandaki kız çocuğunun zavallılığını görünce utançtan içim çekiliyor! Allah'ım sen kimseyi evladının cehaleti ile sınama!" ifadelerini kullandı.

    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Işın Karaca için "Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sadece o da bir anne, bunu dile getiriyorum" dedi.

    Havva Öztel den Işın Karaca ya kısa yanıt #1

    Havva Öztel den Işın Karaca ya kısa yanıt #2

    Havva Öztel den Işın Karaca ya kısa yanıt #3

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