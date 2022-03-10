Hayal Köseoğlu'nun derin göğüs dekolteli pozları konuşuldu

Mahkum dizisinin tehlikeli güzeli Hayal Köseoğlu, Instagram hesabından göğüs dekolteli fotoğraflarını paylaştı.

Hayal Köseoğlu, şimdilerde kadrosunda Onur Tuna, Seray Kaya, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova gibi isimlerin yer aldığı Mahkum dizisinde rol alıyor.

Mahkum dizisinde hayat verdiği 'Sasha' karakteriyle adından söz ettiren Hayal Köseoğlu, derin göğüs dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

"MİYAV"

Köseoğlu, kendini kediye benzeterek payladığı fotoğraflara "Miyav" notunu düştü.

Köseoğlu'nun iddialı paylaşımına ''Allah özenerek yaratmış'', ''Ayıp denen bir şey kalmamış'' ve ''Silikonların patlayacak'' gibi yorumlar yapıldı.