Hayal Köseoğlu yaz sezonunu açtı 'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Pelin' karakteriyle hafızalara kazınan Hayal Köseoğlu, yazı getirdi.

ensonhaber.com

Ekranların fenomen dizilerinden 'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Ufak Tefek Cinayetler', 'Mahkum', 'Mucize Doktor', '7. Koğuştaki Mucize' gibi yapımlarda rol alan Hayal Köseoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Köseoğlu son olarak, 965 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından tatilden karelerini yayınladı.

''Sezonu açtım''

Bikinisiyle objektiflere poz veren Köseoğlu, paylaşımına ''Sezonu açtım'' notunu düştü.

Öte yandan; ünlü oyuncu, geçen günlerde sosyal medya hesabında çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Eski sevgilisinin attığı mesaj karşısında şaşıran Hayal Köse, açıklamasında dikkat çeken ifadelere yer verdi.

"Böyle bir tesadüf olamaz"

"Arkadaşlar başıma gelene inanamıyorum. Böyle bir tesadüf olamaz. Asla hatırlamıyorum. O dönemki sevgilimden, 19 yaşındaki bana ait şöyle bir video geldi. Gerçekmiş..."

Bu paylaşımın ardından söz ettiği videoya da yer veren ünlü oyuncu "Şarkı aynı,dans aynı, maske aynı" diyerek o dönemki halini ti'ye aldı.