Petrol
98.11
3.91%
Euro
18.1818
-0.03%
Dolar
18.5886
0.02%
Altın
1.018
-0.43%
Borsa
3568
0.39%
Bitcoin
366.684
-2.28%
BTXN Coin
10.47
-2.33%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Hayat Bugün dizisi Barış Güvener kimdir, nereli ve kaç yaşında?

    Hayat Bugün dizisinin başrolü Barış Güvener, tanıtım videosundan sonra izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Peki Barış Güvener karakteri kimdir? İşte detaylar…
    • 07.10.2022 - 17:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hayat Bugün dizisi Barış Güvener kimdir, nereli ve kaç yaşında?

    New Amsterdam dizisinden uyarlanan ve Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan Hayat Bugün dizisinin ilk bölümü merakla bekleniyor.

    Dizinin tanıtım videosu yayınlandıktan sonra hayran kitlesi de oluşmaya başladı. Başrollerinde başarılı oyuncuların yer aldığı bu dizide Barış Güvener karakteri büyük ilgi gördü.

    Daha önce birçok başarılı dizide de yer alan Hayat Bugün dizisinin Barış Güvener’i Ulaş Tuna Astepe’nin hayatı merak konusu oldu. Barış Güvener kimdir? İşte detaylar…

    Hayat Bugün dizisi Barış Güvener kimdir, nereli ve kaç yaşında? #1

    Barış Güvener kimdir?

    Hayat Bugün dizisinin başrolü Barış Güvener karakterini, ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe canlandırıyor. Ulaş Tuna Astepe, 1 Ocak 198 doğumlu ve İzmirli’dir. Lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan ünlü oyuncu, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

    2012 yılında ilk olarak Karadayı dizisiyle oyunculuğa adım attı. Daha sonra ise Sen Anlat Karadeniz dizisiyle büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

    Oyunculuk alanında büyük bir hızla ilerleyen Ulaş Tuna Astepe, birçok başarılı projede yer aldı. Başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Ünlü oyuncu son olarak Show TV’de yeni yayınlanacak olan Bugün Benim dizisinde başrol olan Barış Güvener’i canlandırıyor.

    Hayat Bugün dizisi Barış Güvener kimdir, nereli ve kaç yaşında? #2

    Oynadığı dizi ve filmler

    Sen Anlat Karadeniz (dizi) – 2018

    Rüya (dizi) – 2017

    Körfez (sinema filmi) – 2016

    Balık Havuzu (kısa film) – 2015

    Analar ve Anneler (dizi) – 2015

    Zayiat (kısa film) – 2013

    Meşakkat ve Karısı (kısa film) – 2013

    Babamın Cesetleri (tiyatro oyunu) – 2013

    Karadayı (dizi) – 2012

    Hayat Bugün dizisi Barış Güvener kimdir, nereli ve kaç yaşında? #3


    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 6 Ekim 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 6 Ekim 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6 Ekim 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6 Ekim 2022 İSKİ arıza sorgulama

    Görüş Bildir