Hayvansever Dilan Çıtak Tatlıses isyan etti İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından hayvanlara yapılan ayrıştırmaya isyan etti.

İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter, geçtiğimiz ekim ayında dünyaevine girmişti. İbrahim Tatlıses bu özel gününde kızını yalnız bırakmamıştı. Törene Dilan Çıtak Tatlıses'in kardeşi İdo Tatlıses de eşiyle katılmıştı.

Evlendikten sonra magazin gündeminde pek yer almayan Çıtak, bugün sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile konuşuldu.

Kahramanmaraş depremleri sonrası evlerinin kapılarını depremzedeler için açan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, son olarak sosyal medyada isyan etti.

Hayvanlar konusunda hassas olan şarkıcı yapılan yorumlara çok sinirlendi. Dilan Çıtak paylaşımında şunları söyledi:

"Hayvanda bunu görüyor musunuz?"