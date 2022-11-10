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    Hazal Filiz Küçükköse: Eskiden sınırları zorlardım

    Bir Peri Masalı’nın yıldızı Hazal Filiz Küçükköse, eskiden sınırları zorlayan biri olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 10:13
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    Hazal Filiz Küçükköse: Eskiden sınırları zorlardım

    Uzun süredir ekranlarda görünmeyen güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, bir derginin Kasım ayı sayısı için röportaj verdi. Samimi açıklamalarda bulunan Küçükköse, kendini anlattı.

    "Yıpratıcı ve yorucu"

    Sınırları hep zorlayan biri olduğunu söyleyen güzel oyuncu, “Kendimi bildim bileli sınırları zorlamayı sevdim. Ama yıpratıcı ve yorucu.

    Artık nerede durmam ya da devam etmem gerektiğini anlayabilecek farkındalığa ulaştım.” dedi.

    Hazal Filiz Küçükköse: Eskiden sınırları zorlardım #1

    Hazal Filiz Küçükköse: Eskiden sınırları zorlardım #2


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