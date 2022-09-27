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Hazal Kaya'dan yeni hamilelik pozu
Fikret Ali adında bir oğlu bulunan Hazal Kaya, ikinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor. Dört aylık hamile olan Hazal Kaya, paylaştığı son fotoğrafıyla büyük beğeni topladı.
- 27.09.2022 - 16:15
- Güncelleme : 27.09.2022 - 16:40
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürüyor.
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan ünlü isimler, 5 yıllık birlikteliklerini 6 Şubat 2019'da evlilikle taçlandırmıştı.
Hamileliğinin dördüncü ayında
Aynı yıl kasım ayında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alan çift, şimdilerde ikinci bebeklerini bekliyor.
Bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu açıklayan Kaya, karnı burnunda pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.
Dört aylık hamile olan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından büyüyen göbeğini gösteren bir paylaşımda bulundu.
Yorum ve beğeni yağdı
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini ekledi.
Göbek dekolteli pozunu sevenleriyle paylaşan isme takipçilerinden ve ünlü isimlerden binlerce yorum ve beğeni yağdı.