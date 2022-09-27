Petrol
85.12
2.73%
Euro
17.7798
0.26%
Dolar
18.4844
0.05%
Altın
972.08
0.94%
Borsa
3287
0.82%
Bitcoin
376.168
5.08%
BTXN Coin
9.85
-0.50%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    Hazal Kaya'dan yeni hamilelik pozu

    Fikret Ali adında bir oğlu bulunan Hazal Kaya, ikinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor. Dört aylık hamile olan Hazal Kaya, paylaştığı son fotoğrafıyla büyük beğeni topladı.
    • 27.09.2022 - 16:15
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 16:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hazal Kaya'dan yeni hamilelik pozu

    Ünlü oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürüyor.

    Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan ünlü isimler, 5 yıllık birlikteliklerini 6 Şubat 2019'da evlilikle taçlandırmıştı.

    Hamileliğinin dördüncü ayında

    Aynı yıl kasım ayında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alan çift, şimdilerde ikinci bebeklerini bekliyor.

    Bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu açıklayan Kaya, karnı burnunda pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

    Dört aylık hamile olan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından büyüyen göbeğini gösteren bir paylaşımda bulundu.

    Yorum ve beğeni yağdı

    Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

    Göbek dekolteli pozunu sevenleriyle paylaşan isme takipçilerinden ve ünlü isimlerden binlerce yorum ve beğeni yağdı.

    Hazal Kaya dan yeni hamilelik pozu #1

    Hazal Kaya dan yeni hamilelik pozu #2

    Hazal Kaya dan yeni hamilelik pozu #3

    Hazal Kaya dan yeni hamilelik pozu #4


    Reynmen sevgilisiyle ilk Londra'da görüntülendi
    Magazin

    Reynmen sevgilisiyle ilk Londra'da görüntülendi

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Estonya Başbakanı Kallas, tanksavar füzesi Javelin'i inceledi
    Dünya

    Estonya Başbakanı Kallas, tanksavar füzesi Javelin'i inceledi

    Görüş Bildir