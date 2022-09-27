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Hazal Kaya'dan yeni hamilelik pozu

Hazal Kaya'dan yeni hamilelik pozu

Fikret Ali adında bir oğlu bulunan Hazal Kaya, ikinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor. Dört aylık hamile olan Hazal Kaya, paylaştığı son fotoğrafıyla büyük beğeni topladı.