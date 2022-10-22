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    Hazar Ergüçlü, Gülşen'in hakim karşısındaki sözlerine destek verdi

    Yargılandığı davaya ilişkin dün ilk kez duruşması görülen Gülşen'in, "Kadınlığım, bedenim, eşliğim anneliğim üzerinden defalarca sözel olarak linç edildim." sözlerine oyuncu Ergüçlü'den destek geldi.
    • 22.10.2022 - 14:43
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 14:44
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    Hazar Ergüçlü, Gülşen'in hakim karşısındaki sözlerine destek verdi

    Ünlü şarkıcı Gülşen geçtiğimiz aylarda, daha önce bir konserindeki, “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor.” ifadesi sonrası gözaltına alınmıştı.

    Şarkıcı, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

    Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde tek kişilik bir koğuşta 5 gün geçiren Gülşen’in cezası “ev hapsi”ne çevrilmişti.

    İlk kez hakim karşısında

    Yurt dışına çıkış yasağı bulunan şarkıcı hakkında, en yakın karakola imza verme şartı getirildi.

    Her perşembe Levent Polis Merkezi'ne gelerek imza veren şarkıcı, ilk kez hakim karşısına çıktı.

    İlk duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gülşen Çolakoğlu ve yaklaşık 30 şikayetçi katıldı.

    Hazar Ergüçlü, Gülşen in hakim karşısındaki sözlerine destek verdi #1

    "Defalarca sözel olarak linç ve istismara uğradım"

    Şarkıcı Gülşen savunmasında, "İki kişi arasında geçen bu diyalog nedense hedefe oturtuldu. Değerlerini incitmiş olabileceğim herkesten özür de diledim. Mesleki kimliğim ve duruşumun bir bedeli olarak mağdurum. Kadınlığım, bedenim, eşliğim anneliğim üzerinden defalarca sözel olarak linç ve istismara uğradım hatta hedef gösterildim. Ama yine de duygu ve düşüncemi yeri geldiğinde ifade eden biriyim." ifadelerini kullanmıştı.

    Büyük yankı uyandıran dava süreci ve savunma ifadelerini ardından sosyal medyada şarkıcıya destek paylaşımları yapıldı.

    Destek verdi

    Bunlardan biri de oyuncu Hazar Ergüçlü.

    Gülşen'in bu sözlerine sessiz kalamayarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ergüçlü, "Kendin olmanın hep bir cezası var burada" ifadelerini kullandı.

    Hazar Ergüçlü, Gülşen in hakim karşısındaki sözlerine destek verdi #2

    Hazar Ergüçlü, Gülşen in hakim karşısındaki sözlerine destek verdi #3


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