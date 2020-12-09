Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü'den aşk pozu

Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü'den aşk pozu

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile çekile fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Show TV'de ekrana gelen Alev Alev dizisindeki Çiçek rolüyle beğeni toplayan Hazar Ergüçlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

AŞK KARESİ ÇOK BEĞENİLDİ

Yönetmen Onur Ünlü ile uzun süredir aşk yaşayan Hazar Ergüçlü'nün yaptığı paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.

Aralarındaki yaş farkı sürekli eleştirilen ünlü çift, bütün eleştirilere kulak tıkayıp dolu dizgin aşklarını yaşamaya devam ediyor.