Euro
9.4899
0.22%
Dolar
7.8222
0.04%
Altın
468.32
-0.39%
Borsa
1.348
0.58%
Bitcoin
140.475
-6.15%
EXEN Coin
10.66
-3.52%
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü'den aşk pozu

    Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile çekile fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2020 - 10:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü'den aşk pozu

    Show TV'de ekrana gelen Alev Alev dizisindeki Çiçek rolüyle beğeni toplayan Hazar Ergüçlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

    AŞK KARESİ ÇOK BEĞENİLDİ

    Yönetmen Onur Ünlü ile uzun süredir aşk yaşayan Hazar Ergüçlü'nün yaptığı paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.

    Aralarındaki yaş farkı sürekli eleştirilen ünlü çift, bütün eleştirilere kulak tıkayıp dolu dizgin aşklarını yaşamaya devam ediyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir