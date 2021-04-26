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Hazar Ergüçlü'den 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili paylaşım

Hazar Ergüçlü'den 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili paylaşım

1915 Ermeni olaylarıyla ilgili yaptığı paylaşımı nedeniyle kısa sürede eleştiri alan Hazar Ergüçlü, daha sonra yazısını sildi.