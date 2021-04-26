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- Hazar Ergüçlü'den 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili paylaşım
Hazar Ergüçlü'den 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili paylaşım
1915 Ermeni olaylarıyla ilgili yaptığı paylaşımı nedeniyle kısa sürede eleştiri alan Hazar Ergüçlü, daha sonra yazısını sildi.
- Haber Merkezi
- 26.04.2021 - 10:42
- Güncelleme : 26.04.2021 - 10:47
Son olarak 'Alev Alev' dizisinde yer alan Hazar Ergüçlü, 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili yaptığı paylaşımla tepki topladı.
"BAZI YARALAR ZAMANLA İYİLŞEMEZ"
Oyuncu, "Bazı yaralar zamanla iyileşmez. 24 Nisan 1915" yazısını, Instagram'dan yayınladı. Kısa sürede tepki toplayan Ergüçlü, fotoğrafı sildi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili soykırım ifadesini kullanmasıyla Türkiye ayağa kalkmış, büyük tepki toplamıştı.