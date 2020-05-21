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    Heidi Klum, eve kuaför çağırdı

    Heidi Klum, evine kuaför çağırarak arka bahçesinde saçını boyattı.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2020 - 14:45
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    Heidi Klum, eve kuaför çağırdı

    Dünyaca ünlü model ve oyuncu 46 yaşındaki Heidi Klum, dün Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı. Önce herkes bir moda çekimi sandı ancak aslında ortada yapılan bir çekim yoktu.

    FİLE ÇORAP GİYDİ

    Klum, file çorapları ve iç çamaşırlarıyla evinin arka bahçesinde, sosyal mesafeyi koruyarak saçlarını boyattı.

    LEOPAR MASKE

    Klum, leopar desenli bir maske takmayı da ihmal etmedi. Klum'un Instagram hesabından paylaştığı bu gönderisi binlerce beğeni ve yorum aldı.

     

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