Heidi Klum, eve kuaför çağırdı

Heidi Klum, evine kuaför çağırarak arka bahçesinde saçını boyattı.

Dünyaca ünlü model ve oyuncu 46 yaşındaki Heidi Klum, dün Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı. Önce herkes bir moda çekimi sandı ancak aslında ortada yapılan bir çekim yoktu.

FİLE ÇORAP GİYDİ

Klum, file çorapları ve iç çamaşırlarıyla evinin arka bahçesinde, sosyal mesafeyi koruyarak saçlarını boyattı.

LEOPAR MASKE

Klum, leopar desenli bir maske takmayı da ihmal etmedi. Klum'un Instagram hesabından paylaştığı bu gönderisi binlerce beğeni ve yorum aldı.