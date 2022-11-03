Heidi Klum, solucan kostümünü çıkardı

Solucan kostümüyle adından söz ettiren güzel model Heidi Klum, kostümü üstünden çıkarırken fotoğraf paylaştı.

Heidi Klum, Amazon Prime ile ortak düzenlediği Cadılar Bayramı Partisi'ne bir solucan olarak katılmıştı.

Klum'un eşi Tom Kaulitz ise solucanı oltasına takan bir balıkçı kostümü içerisindeydi. İkilinin bu tarzı sosyal medyada viral oldu.

Günlerdir gündemden düşmeyen güzel model solucan kostümünü üstünden çıkarınca da olay oldu.

"Sever miydin?"

Cinsel bölgelerini simlerle kapatan Heidi Klum, fiziğiyle görenleri kendine hayran bıraktı.. Kostüm üstünden çıkarken pozlar veren güzel model "Bir solucan olsam beni yine sever miydin?" notunu fotoğrafa düştü.