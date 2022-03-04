Hera Aslan'ın güzellik sırrı ortaya çıktı

Ozan Doğulu ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hera Aslan, güzellik sırrını verdi.

Kenan Doğulu'nun şarkısı 'Ara Beni Lütfen'i yeniden yorumlayan Hera, güzellik sırlarını açıkladı.

"ÖNEMLİ KONU"

Müzisyen Ozan Doğulu ile aşkı doludizgin süren ünlü şarkıcı, "Görsellik işimizin bir parçası ve önemli bir konu. Günlük bakımıma ve sporuma özen gösteriyorum. Bol su içiyorum ve gül suyu kullanıyorum" dedi.

Aslan, daha önce verdiği bir röportajda da kariyerine nasıl başladığını anlatmıştı. Daha önce spor spikerliği de yapan Aslan, "Sarımsak döveceğini elime alır mikrofon yapardım" demişti.